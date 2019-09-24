Орловская область не стала лидером страны по росту зарплат

Соответствующий рейтинг опубликовало РИА «Новости».

Специалисты проанализировали данные за первую половину текущего года отдельно по каждому региону.

Орловская область заняла в нём 65 место (или 20-е с конца). Эксперты оценили среднемесячную зарплату в нашем регионе в 24 тысячи 762 рубля. Рост составил 5,8%. Сравнительная покупательная способность (то есть отношение к фиксированному набору основных товаров и услуг) — 1,79.

Интересно, что лидерами рейтинга стали далеко не самые богатые регионы страны — первые позиции заняли Костромская область, Тува, Магаданская область, Севастополь и Сахалинская область. На последних местах — Ямало-Ненецкий АО, Санкт-Петербург и Северная Осетия.