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Орловская область нашла себе необычного «друга»

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10.09.2019

Индийская корпорация SUN Group выходит на рынок Орловской области. В ближайшие несколько лет на территории нашего региона индийцы обещают профинансировать ряд проектов на миллиарды рублей. Соглашение об этом подписано на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Делегация компании посетит Орловщину до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Sun Group создана в Индии около 100 лет назад. В России работает с 1958 года. Группа специализируется на прямых инвестициях в нефтегазовый и горнодобывающий секторы, а также в недвижимость, инфраструктурные проекты, производство напитков и продуктов.

Теги:Орловская областьгубернатор Андрей Клычковгубернатор Орловской области Андрей Клычков

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