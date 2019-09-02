Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел02.09.2019 Понедельник 16:56
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловская область лишилась главного росгвардейца

Орловская область лишилась главного росгвардейца

Версия для печати

02.09.2019

Виталий Шевкунов покинул должность начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Орловской области. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Шевкунов ушёл на пенсию. Сейчас орловской Росгвардией на правах исполняющего обязанности руководит заместитель Шевкунова Андрей Раевский.

Виталий Шевкунов возглавил Управление в 2016 году. Ранее он служил на должности начальника Управления вневедомственной охраны по Орловской области.

Теги:Орловская областьУправление РосгвардииВиталий Шевкунов

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56975

Добавил новость: 

Другие новости раздела

02.09.2019

Орловские следователи проводят срочную проверку в связи с ЧП с несовершеннолетним

02.09.2019

Бесхозная сумка «взорвала покой» жителей Орла

02.09.2019

«Кубок века» оказался в руках орловчан

02.09.2019

СИЗО №1 Орла станет участком №747

02.09.2019

На орловском районном празднике выступил хор имени Пятницкого

5
$ USD66.6235(+0.13)03.09
€ EUR73.1726(-0.21)03.09

Наш опрос

На орловском участке трассы «Крым» произошло массовое ДТП с пятью пострадавшими. Какова главная причина аварий на российских дорогах в целом?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online