Орловская область лишилась главного росгвардейца
02.09.2019
Виталий Шевкунов покинул должность начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Орловской области. Об этом сообщает портал «Орловские новости».
Шевкунов ушёл на пенсию. Сейчас орловской Росгвардией на правах исполняющего обязанности руководит заместитель Шевкунова Андрей Раевский.
Виталий Шевкунов возглавил Управление в 2016 году. Ранее он служил на должности начальника Управления вневедомственной охраны по Орловской области.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56975
Другие новости раздела
02.09.2019
«Кубок века» оказался в руках орловчан
02.09.2019
СИЗО №1 Орла станет участком №747
$ USD66.6235(+0.13)03.09
€ EUR73.1726(-0.21)03.09
Наш опрос
На орловском участке трассы «Крым» произошло массовое ДТП с пятью пострадавшими. Какова главная причина аварий на российских дорогах в целом?