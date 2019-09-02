Орловская область лишилась главного росгвардейца

Виталий Шевкунов покинул должность начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Орловской области. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Шевкунов ушёл на пенсию. Сейчас орловской Росгвардией на правах исполняющего обязанности руководит заместитель Шевкунова Андрей Раевский.

Виталий Шевкунов возглавил Управление в 2016 году. Ранее он служил на должности начальника Управления вневедомственной охраны по Орловской области.