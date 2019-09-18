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Орел18.09.2019 Среда 12:44
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Орловская область готова к «чрезвычайностям»

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18.09.2019

В Орловской области состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Как сообщил замначальника Управления МЧС России по Орловской области Роман Горбунов, к настоящему моменту к оперативному реагированию на ЧС в регионе готовы 3620 человек, вооружённые 968 единицами техники. Это члены 286 аварийно-восстановительных бригад и 473 аварийно-спасательных и других формирований.

Также Горбунов рассказал, что при необходимости в области могут развернуть 215 пунктов временного размещения, способных вместить около 30 тысяч человек. Кроме того, на «чрезвычайный» случай в регионе имеется 426 резервных источников электроснабжения.

Теги:Орловская областьУправление МЧСчрезвычайные ситуации

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