Орловская область будет сотрудничать с новым партнёром

Соглашение с Аналитическим центром Министерства сельского хозяйства Российской Федерации подписали в рамках ежегодной агропромышленной выставки «Золотая осень». Мероприятие проходит в Москве в эти дни.

Стороны планируют создать государственные информационные ресурсы, посвящённые настоящему и будущему АПК, а также обмениваться данными в рамках государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, регион и центр будут обмениваться статистической и аналитической информацией о цифровом развитии сельского хозяйства.