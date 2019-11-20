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Орел20.11.2019 Среда 12:39
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Орловская область будет больше получать и тратить

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20.11.2019

Доходная и расходная части проекта регионального бюджета на 2020 год параллельно выросли на 2 миллиарда 170 миллионов рублей.

Изменения связаны с распределением федеральных средств, которые передадут Орловской области.

Таким образом, общие доходы региона в будущем году составят 35 миллиардов 946 миллионов рублей. То же самое касается и расходов.

На данный момент бюджет 2020 года принят Орловским областным Советом народных депутатов только в первом чтении.

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