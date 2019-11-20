Орловская область будет больше получать и тратить
20.11.2019
Доходная и расходная части проекта регионального бюджета на 2020 год параллельно выросли на 2 миллиарда 170 миллионов рублей.
Изменения связаны с распределением федеральных средств, которые передадут Орловской области.
Таким образом, общие доходы региона в будущем году составят 35 миллиардов 946 миллионов рублей. То же самое касается и расходов.
На данный момент бюджет 2020 года принят Орловским областным Советом народных депутатов только в первом чтении.
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