Орловская область будет больше получать и тратить

Доходная и расходная части проекта регионального бюджета на 2020 год параллельно выросли на 2 миллиарда 170 миллионов рублей.

Изменения связаны с распределением федеральных средств, которые передадут Орловской области.

Таким образом, общие доходы региона в будущем году составят 35 миллиардов 946 миллионов рублей. То же самое касается и расходов.

На данный момент бюджет 2020 года принят Орловским областным Советом народных депутатов только в первом чтении.