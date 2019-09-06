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Орел06.09.2019 Пятница 17:14
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Орловская область бросит миллионы на борьбу с молодёжной наркоманией

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06.09.2019

4 миллиона 196 тысяч бюджетных рублей будут направлены в рамках госпрограммы «Молодёжь Орловщины» для реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

Конечная цель — значительно снизить число орловчан в возрасте от 14 до 35 лет, употребляющих наркотические средства. Средства потратят на информационную работу, внедрение новых методов и средств профилактики и лечения наркомании, а также реабилитации наркозависимых.

Программа рассчитана на 6 лет. Её общая стоимость — 78 миллионов 979 тысяч рублей. Кроме «антинаркотического» направления, она включает в себя и другие подпрограммы, например, по развитию волонтёрства и по нравственному и патриотическому воспитанию.

Теги:Орловская областьборьба с наркоманиейправительство Орловской области

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