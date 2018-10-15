Орловская область - 63-я в стране по вводу нового жилья
15.10.2018
Это следует из данных исследования РИА Новости.
За основу специалисты взяли данные Росстата за период с июля 2017-го года по июнь 2018-го года.
В общем рейтинге по стране Орловщина заняла 63-е из 85-ти мест с показателем «0 целых 365 тысячных квадратного метра новой жилой площади на одного человека».
Возглавили рейтинг Ленинградская, Московская и Калининградская области. Среди аутсайдеров — Чукотский Автономный Округ, Мурманская и Магаданская области.
Короткая ссылка obl1.ru/~/49875
Другие новости раздела
$ USD65.7508(-0.22)16.10
€ EUR76.054(-0.45)16.10
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют