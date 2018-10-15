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Орел15.10.2018 Понедельник 18:17
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Орловская область - 63-я в стране по вводу нового жилья

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15.10.2018

Это следует из данных исследования РИА Новости.

За основу специалисты взяли данные Росстата за период с июля 2017-го года по июнь 2018-го года.

В общем рейтинге по стране Орловщина заняла 63-е из 85-ти мест с показателем «0 целых 365 тысячных квадратного метра новой жилой площади на одного человека».

Возглавили рейтинг Ленинградская, Московская и Калининградская области. Среди аутсайдеров — Чукотский Автономный Округ, Мурманская и Магаданская области.

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