Орловская льготная ипотека стала ещё дешевле
05.09.2019
«Орёлстрой» снизил ставку с 6,7% до 6,1% годовых.
К настоящему моменту участниками региональной программы национального проекта «Жилье и городская среда» стали около 120 человек.
Программа реализуется в соответствии с постановлением губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Ипотека на льготных условиях предоставляется отдельным категориям граждан. Снизить ставку удалось благодаря частичному субсидированию из регионального бюджета.
В проекте участвуют региональные власти, «Сбербанк», ПАО «Орёлстрой» и ООО «Стройкомплект-2000».
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