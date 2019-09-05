Орловская льготная ипотека стала ещё дешевле

«Орёлстрой» снизил ставку с 6,7% до 6,1% годовых.

К настоящему моменту участниками региональной программы национального проекта «Жилье и городская среда» стали около 120 человек.

Программа реализуется в соответствии с постановлением губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Ипотека на льготных условиях предоставляется отдельным категориям граждан. Снизить ставку удалось благодаря частичному субсидированию из регионального бюджета.

В проекте участвуют региональные власти, «Сбербанк», ПАО «Орёлстрой» и ООО «Стройкомплект-2000».