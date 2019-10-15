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Орловская компания рассчиталась с экс-сотрудниками после вмешательства прокуратуры

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15.10.2019

В ведомство обратились двое экс-работников ООО «Поли Пласт». Они рассказали, что при увольнении из компании с ними не рассчитались — положенные им денежные средства не были вовремя выплачены.

Прокуратура внесла представление директору ООО. В итоге виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Бывшие работники получили свои деньги в полном объёме.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

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