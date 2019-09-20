Орловская Кадастровая палата ускорилась в два раза

Срок постановки на кадастровый учёт сократился с 10 до 5 дней. Об этом сообщили в орловском отделении ведомства.

«Ускорение» стало возможным благодаря развитию межведомственного взаимодействия, а также активному использованию электронного сервиса.

Срок в 5 дней установлен в 22 регионах России, в том числе в Орловской области. Однако есть и более «быстрые» субъекты. Рекордсменами являются Мордовия, Северная Осетия и Ставропольский край, где на данную процедуру уходит всего 2 дня.