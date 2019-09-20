Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел20.09.2019 Пятница 16:46
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловская Кадастровая палата ускорилась в два раза

Орловская Кадастровая палата ускорилась в два раза

Версия для печати

20.09.2019

Срок постановки на кадастровый учёт сократился с 10 до 5 дней. Об этом сообщили в орловском отделении ведомства.

«Ускорение» стало возможным благодаря развитию межведомственного взаимодействия, а также активному использованию электронного сервиса.

Срок в 5 дней установлен в 22 регионах России, в том числе в Орловской области. Однако есть и более «быстрые» субъекты. Рекордсменами являются Мордовия, Северная Осетия и Ставропольский край, где на данную процедуру уходит всего 2 дня.

Теги:Орловская областькадастровая палата

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57338

Добавил новость: 

Другие новости раздела

20.09.2019

Пострадавший в ДТП у орловской АЗС ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии

20.09.2019

Глава орловской УК поплатился за налоговика

20.09.2019

Орловские мошенники примеривают новые маски

20.09.2019

Пятерых орловских полицейских наказали за скрытность

20.09.2019

Мэр Орла считает, что УКХ не принимает должных мер по сокращению долгов за аренду муниципального жилья

$ USD63.8487(-0.37)21.09
€ EUR70.5975(-0.34)21.09

Наш опрос

Как вы относитесь к ликвидации малокомплектных школ? В ближайшие годы на Орловщине закроют 11 таких учреждений.
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online