Орловская Кадастровая палата ускорилась в два раза
20.09.2019
Срок постановки на кадастровый учёт сократился с 10 до 5 дней. Об этом сообщили в орловском отделении ведомства.
«Ускорение» стало возможным благодаря развитию межведомственного взаимодействия, а также активному использованию электронного сервиса.
Срок в 5 дней установлен в 22 регионах России, в том числе в Орловской области. Однако есть и более «быстрые» субъекты. Рекордсменами являются Мордовия, Северная Осетия и Ставропольский край, где на данную процедуру уходит всего 2 дня.
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