Орловская и Курская области устраняют разногласия по вопросам совместной границы

В Орле прошло первое совещание по согласованию прохождения границы между Орловской и Курской областями. Об этом сообщили в региональной Кадастровой палате.

Как отметили в ведомстве, наличие установленных границ напрямую повышает инвестиционную привлекательность региона.

Мероприятие проводилось в рамках совместной рабочей группы, созданной региональными органами государственной власти с участием представителей Росреестра и филиалов Кадастровой палаты по Орловской и Курской областям.

Работа ведётся в рамках целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества». До конца текущего года на учёт должны быть поставлены 75% всех участков, расположенных на границах субъектов РФ.

Также на данный момент в Орловской области ведётся согласование границ с Тульской, Липецкой и Калужской областями.