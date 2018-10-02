Орловская филармония открыла новый сезон большим концертом
02.10.2018
В нём приняли участие губернаторский симфонический оркестр и камерный хор «Лик», а также приглашённые солисты из Москвы.
Первое отделение концерта посвятили юбилею Джузеппе Верди. Второе — Джорджу Гершвину и Хоакину Родриго Вирде.
Одновременно новый концертный сезон дал старт и региональному фестивалю искусств «Орловская музыкальная осень».
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