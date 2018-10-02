Орловская филармония открыла новый сезон большим концертом

В нём приняли участие губернаторский симфонический оркестр и камерный хор «Лик», а также приглашённые солисты из Москвы.

Первое отделение концерта посвятили юбилею Джузеппе Верди. Второе — Джорджу Гершвину и Хоакину Родриго Вирде.

Одновременно новый концертный сезон дал старт и региональному фестивалю искусств «Орловская музыкальная осень».