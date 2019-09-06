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Орел06.09.2019 Пятница 12:40
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  3. Орловская «Дорожная служба» не оправдала надежд

Орловская «Дорожная служба» не оправдала надежд

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06.09.2019

Государственное предприятие нарушило условия контракта на ремонт четырёх объектов в населённых пунктах Орловского района. «Дорожная служба» должна была отремонтировать 6 с половиной километров дорог (или 12 с половиной тысяч квадратных метров асфальтового покрытия). Стоимость работ оценили в 49 с половиной миллионов рублей.

Ремонт нужно было завершить до 31 августа. Однако подрядчик сорвал сроки. Кроме того, «Дорожная служба» не успела отремонтировать тротуары и допустила технологические нарушения при установке дорожных бордюров.

К нарушителю применят штрафные санкции.

Теги:Орловская областьгубернатор Клычковгубернатор Орловской области Андрей Клычков

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