Орловская «Бунинка» превратится в «винотеку»
04.09.2019
7 сентября в Орле в главной областной библиотеке имени Бунина пройдёт выставка «Виноградная гроздь Орловщины». На ней будут представлены достижения орловских виноградарей за текущий сезон.
Все желающие смогут бесплатно продегустировать «экспонаты» — десятки различных сортов винограда.
Мероприятие начнётся в 12 часов. В его рамках состоится заседание регионального клуба виноградарей, а также выставка тематической литературы.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57012
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