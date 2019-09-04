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Орел04.09.2019 Среда 11:54
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Орловская «Бунинка» превратится в «винотеку»

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04.09.2019

7 сентября в Орле в главной областной библиотеке имени Бунина пройдёт выставка «Виноградная гроздь Орловщины». На ней будут представлены достижения орловских виноградарей за текущий сезон.

Все желающие смогут бесплатно продегустировать «экспонаты» — десятки различных сортов винограда.

Мероприятие начнётся в 12 часов. В его рамках состоится заседание регионального клуба виноградарей, а также выставка тематической литературы.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/57012

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