Орловец застал с поличным грабителей в своем дачном доме

Заприметив чужую машину неподалеку, мужчина сразу же сообщил в полицию.

Инцидент произошел в Урицком районе. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Двоих мужчин 23 и 27 лет задержали. В дом грабители проникли, взломав замок. Также они разобрали на запчасти холодильник и срезали провода. Из дома в свой автомобиль они перенесли металлические изделия.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Они находятся под подпиской о невыезде. Проверяется причастность к другим аналогичным преступлениям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.