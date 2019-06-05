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Орел05.06.2019 Среда 12:54
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Орловец застал с поличным грабителей в своем дачном доме

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05.06.2019

Заприметив чужую машину неподалеку, мужчина сразу же сообщил в полицию.

Инцидент произошел в Урицком районе. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Двоих мужчин 23 и 27 лет задержали. В дом грабители проникли, взломав замок. Также они разобрали на запчасти холодильник и срезали провода. Из дома в свой автомобиль они перенесли металлические изделия.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Они находятся под подпиской о невыезде. Проверяется причастность к другим аналогичным преступлениям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Теги:ОрёлОрловская Областьограбление

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