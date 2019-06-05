Орловец застал с поличным грабителей в своем дачном доме
05.06.2019
Заприметив чужую машину неподалеку, мужчина сразу же сообщил в полицию.
Инцидент произошел в Урицком районе. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Двоих мужчин 23 и 27 лет задержали. В дом грабители проникли, взломав замок. Также они разобрали на запчасти холодильник и срезали провода. Из дома в свой автомобиль они перенесли металлические изделия.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Они находятся под подпиской о невыезде. Проверяется причастность к другим аналогичным преступлениям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
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