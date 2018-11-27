Орловец забрался в дом, чтобы поспать, и украл бензотриммер

Об этом сообщили в Управлении МВД.

Преступление произошло в Урицком районе. В местное отделение полиции обратилась женщину. Неизвестные проникли в её дом, пока она находилась на работе, и украли бензотриммер (инструмент для стрижки газона).

По данному факту возбудили уголовное дело. Вскоре следователи, взяв отпечатки пальцев на месте преступления, вышли на подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель.

Мужчину разыскали и доставили в полицию. Он признал свою вину, рассказав, что раньше в этом доме проживал его знакомый. По словам подозреваемого, он забрался в чужое жилище только для того, чтобы поспать. Однако, увидев инструмент, решил совершить кражу, после чего сбыл бензотриммер за одну тысячу рублей.

Похищенное найдено и изъято. Пока что преступник находится под стражей, решается вопрос об избрании для него меры пресечения.