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Орел27.11.2018 Вторник 17:00
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Орловец забрался в дом, чтобы поспать, и украл бензотриммер

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27.11.2018

Об этом сообщили в Управлении МВД.

Преступление произошло в Урицком районе. В местное отделение полиции обратилась женщину. Неизвестные проникли в её дом, пока она находилась на работе, и украли бензотриммер (инструмент для стрижки газона).

По данному факту возбудили уголовное дело. Вскоре следователи, взяв отпечатки пальцев на месте преступления, вышли на подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель.

Мужчину разыскали и доставили в полицию. Он признал свою вину, рассказав, что раньше в этом доме проживал его знакомый. По словам подозреваемого, он забрался в чужое жилище только для того, чтобы поспать. Однако, увидев инструмент, решил совершить кражу, после чего сбыл бензотриммер за одну тысячу рублей.

Похищенное найдено и изъято. Пока что преступник находится под стражей, решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

Теги:ОрелОрёлОрловская областькражаполиция

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