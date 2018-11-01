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Орловец вошёл в пятерку лучших гимнастов России

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01.11.2018

Об этом информирует «Орёлспорт».

Всероссийские состязания, посвящённые памяти тренера Николая Толкачёва, проходили во Владимире. Туда приехали гимнасты из сорока городов России.

Наш земляк Максим Романов занял пятое место в зачёте многоборья.

Ранее он уже становился призёром Первенства России, а также завоевывал награды крупных всероссийских соревнований.

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