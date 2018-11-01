Орловец вошёл в пятерку лучших гимнастов России

Об этом информирует «Орёлспорт».

Всероссийские состязания, посвящённые памяти тренера Николая Толкачёва, проходили во Владимире. Туда приехали гимнасты из сорока городов России.

Наш земляк Максим Романов занял пятое место в зачёте многоборья.

Ранее он уже становился призёром Первенства России, а также завоевывал награды крупных всероссийских соревнований.