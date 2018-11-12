Орловец стал лауреатом престижного фотоконкурса
12.11.2018
Степан Змачинский, сотрудничавший с рядом СМИ Орловской области, стал одним из победителей IV Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
Церемония награждения состоялась в Москве. Награду нашему земляку вручила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Главным героем снимка-победителя стал офицер отдела спасателей десантников Центра «Лидер» Владимир Верхозин, выпрыгивающий из вертолёта на высоте 3 тысячи метров.
В этом году в конкурсе имени Стенина участвовали фотографы из семидесяти семи стран. На суд жюри представили 6 тысяч фоторабот.
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