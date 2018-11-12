Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел12.11.2018 Понедельник 17:52
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловец стал лауреатом престижного фотоконкурса

Орловец стал лауреатом престижного фотоконкурса

Версия для печати

12.11.2018

Степан Змачинский, сотрудничавший с рядом СМИ Орловской области, стал одним из победителей IV Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

Церемония награждения состоялась в Москве. Награду нашему земляку вручила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Главным героем снимка-победителя стал офицер отдела спасателей десантников Центра «Лидер» Владимир Верхозин, выпрыгивающий из вертолёта на высоте 3 тысячи метров.

В этом году в конкурсе имени Стенина участвовали фотографы из семидесяти семи стран. На суд жюри представили 6 тысяч фоторабот.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьфотография

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50472

Добавил новость: 

Другие новости раздела

12.11.2018

В Орле пройдёт "библиомост" с автором книги "Географ глобус пропил"

12.11.2018

Орловская область закупит 30 автомобилей для мобильных бригад, которые оказывают социальные услуги

12.11.2018

В Орле появились 22 новых красных звезды

12.11.2018

МЧС предупредило орловцев о похолодании

12.11.2018

В Орловской области определили города и районы с самыми эффективными органами самоуправления

$ USD67.5238(+0.67)13.11
€ EUR76.0926(+0.29)13.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online