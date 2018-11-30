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Орел30.11.2018 Пятница 15:04
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  3. Орловец снял фильм про малую родину

Орловец снял фильм про малую родину

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30.11.2018

Константин Саушкин, профессиональный телеоператор, известный по своей работе в орловских СМИ, снял и смонтировал небольшую документальную ленту о Сосково.

Рассказ о «малой родине» состоит из ровно 300 слов и шести минут и тридцати двух секунд видео. Закадровый текст читает сын Саушкина.

Фильм опубликован в социальных сетях.

Ранее Константин Саушкин снял подобную работу об областном центре.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьфильмСосково

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