Орловец снял фильм про малую родину

Константин Саушкин, профессиональный телеоператор, известный по своей работе в орловских СМИ, снял и смонтировал небольшую документальную ленту о Сосково.

Рассказ о «малой родине» состоит из ровно 300 слов и шести минут и тридцати двух секунд видео. Закадровый текст читает сын Саушкина.

Фильм опубликован в социальных сетях.

Ранее Константин Саушкин снял подобную работу об областном центре.