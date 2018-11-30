Орловец снял фильм про малую родину
30.11.2018
Константин Саушкин, профессиональный телеоператор, известный по своей работе в орловских СМИ, снял и смонтировал небольшую документальную ленту о Сосково.
Рассказ о «малой родине» состоит из ровно 300 слов и шести минут и тридцати двух секунд видео. Закадровый текст читает сын Саушкина.
Фильм опубликован в социальных сетях.
Ранее Константин Саушкин снял подобную работу об областном центре.
Короткая ссылка obl1.ru/~/51078
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