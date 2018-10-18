Орловец сделал ложное сообщение о взрывном устройстве в лицее №21, находясь под воздействием новостей о событиях в Керчи
18.10.2018
Ложное сообщение о взрывном устройстве в лицее № 21 Орла сделал взрослый мужчина, находясь под воздействием новостей о происшествии в Керчи. Такую информацию сообщает портал «Орловские новости».
СМИ ссылается на собственные источники.
Портал уточняет, что орловцу 34 года, а в момент звонка он находился в состояни похмелья.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Кроме того, назначена психиатрическая экспертиза.
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