Орловец проиграл на спортивном тотализаторе казённые 400 тысяч рублей
19.10.2018
В Орле бывший сотрудник одного из салонов сотовой связи взял казённые 400 тысяч рублей, чтобы сыграть на спортивном тотализаторе, и проиграл.
Приговор по делу о хищении чужого имущества вынес Заводской суд Орла.
Мужчина, работавший продавцом, совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.
Вынося приговор, суд учёл несколько смягчающих обстоятельств, поэтому вердикт оказался достаточно гуманным. Орловца приговорили к двум с половиной годам условного лишения свободы, также он должен будет возместить компании нанесённый ущерб.
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