Орловец проиграл на спортивном тотализаторе казённые 400 тысяч рублей

В Орле бывший сотрудник одного из салонов сотовой связи взял казённые 400 тысяч рублей, чтобы сыграть на спортивном тотализаторе, и проиграл.

Приговор по делу о хищении чужого имущества вынес Заводской суд Орла.

Мужчина, работавший продавцом, совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

Вынося приговор, суд учёл несколько смягчающих обстоятельств, поэтому вердикт оказался достаточно гуманным. Орловца приговорили к двум с половиной годам условного лишения свободы, также он должен будет возместить компании нанесённый ущерб.