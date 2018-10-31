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  3. Орловец принял участие в Чемпионате мира по настольному теннису

Орловец принял участие в Чемпионате мира по настольному теннису

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31.10.2018

Орловец Юрий Ноздрунов принял участие в Чемпионате мира по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает «Орёлспорт».

Наш земляк, в соответствии с международным рейтингом, вошёл в число шестнадцати лучших в мире спортсменов, выступающих в этом виде спорта. Они и соперничали между собой на играх, проходивших в Словении.

Ноздрунов провёл на турнире пять поединков, уступив в финале действующему паралимпийскому чемпиону из Бельгии со счётом 0:3.

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