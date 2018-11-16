Орловец попытался сменить квартиру и остался без жилья и денег из-за риэлторов

Дело рассмотрел Орловский областной суд.

Как сообщает пресс-служба суда, орловец, прибегнув к помощи сотрудников ООО «Федеральный Оператор Недвижимости», продал трёхкомнатную квартиру и попытался приобрести двухкомнатную — в областном центре на улице Орловских партизан в новом доме.

Предварительный договор купли-продажи заключили с ООО «СТРОЙСНАБ» как подрядной организацией застройщика. Гражданин уплатил по нему 2,16 млн рублей.

Через месяц должен был быть заключён окончательный договор, но этого не произошло. Расчётные счета «СТРОЙСНАБ» оказались арестованы, а предварительное соглашение — расторгнуто застройщиком в одностороннем порядке. После этого мужчина обратился в суд.

Районная инстанция признала риэлторов виновными в оказании услуги ненадлежащим образом. Сотрудники компании не проверили основания возникновения у продавца права собственности на квартиру.

Пострадавшему должны выплатить сумму ущерба, убытки, компенсацию морального вреда, штраф и расходы по аренде жилья. В общей сложности, речь идёт о сумме 2 379 800 рублей.

Часть этих средств будет взыскана со страховой компании ООО «СК «Согласие», которая обеспечивает профессиональную ответственность риэлторов ООО «ФОН». Расходы на аренду квартиры — с ООО «СТРОЙСНАБ». Остальное — непосредственно с «Федерального Оператора Недвижимости».

Ответчики пытались оспорить решение в областном суде, однако безуспешно.