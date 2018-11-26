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Орловец, пообещавший помочь со сдачей ЕГЭ и поступлением в вуз, заработал судимость и штраф

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26.11.2018

Мужчина пообещал знакомому помочь его дочери с экзаменами и поступлением, попросив за свои услуги 215 тысяч рублей. Фактически на руки он получил 125 тысяч. Однако в итоге орловец всего лишь изготовил фиктивный приказ регионального Департамента образования о включении девушки в список лиц, допущенных к сдаче ЕГЭ. На этом этапе его преступная деятельность была пресечена.

Как сообщает прокуратура, в отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Он признал вину. Суд оштрафовал орловца на 180 тысяч рублей.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьсудштрафЕГЭвузы

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