Орловец, пообещавший помочь со сдачей ЕГЭ и поступлением в вуз, заработал судимость и штраф

Мужчина пообещал знакомому помочь его дочери с экзаменами и поступлением, попросив за свои услуги 215 тысяч рублей. Фактически на руки он получил 125 тысяч. Однако в итоге орловец всего лишь изготовил фиктивный приказ регионального Департамента образования о включении девушки в список лиц, допущенных к сдаче ЕГЭ. На этом этапе его преступная деятельность была пресечена.

Как сообщает прокуратура, в отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Он признал вину. Суд оштрафовал орловца на 180 тысяч рублей.