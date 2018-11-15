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Орел15.11.2018 Четверг 11:28
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  3. Орловец получил 8 лет колонии строгого режима за попытку убийства сожительницы

Орловец получил 8 лет колонии строгого режима за попытку убийства сожительницы

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15.11.2018

Об этом сообщает «КП».

56-тилетний мужчина проживал в одном из сёл области. Конфликт возник в ходе распития спиртного из-за того, что орловец приревновал сожительницу к соседу.

Орловец нанёс своей даме не меньше десяти ножевых ранений. Однако женщине удалось оттолкнуть нападавшего и убежать из квартиры.

«Скорую помощь» для пострадавшей вызвали через 9 часов после инцидента. В руки медиков она попала, находясь в тяжёлом состоянии. Однако врачи смогли спасти её жизнь.

В суде мужчина полностью опроверг обвинения в нанесении ножевых ранений и покушении на убийство. Сообщается, что ранее он совершил ещё одно подобное преступление, ударив ножом несколько прохожих, заговоривших с ним на улице, и был за это осуждён.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьпреступлениесуд

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