Орловец получил 8 лет колонии строгого режима за попытку убийства сожительницы

Об этом сообщает «КП».

56-тилетний мужчина проживал в одном из сёл области. Конфликт возник в ходе распития спиртного из-за того, что орловец приревновал сожительницу к соседу.

Орловец нанёс своей даме не меньше десяти ножевых ранений. Однако женщине удалось оттолкнуть нападавшего и убежать из квартиры.

«Скорую помощь» для пострадавшей вызвали через 9 часов после инцидента. В руки медиков она попала, находясь в тяжёлом состоянии. Однако врачи смогли спасти её жизнь.

В суде мужчина полностью опроверг обвинения в нанесении ножевых ранений и покушении на убийство. Сообщается, что ранее он совершил ещё одно подобное преступление, ударив ножом несколько прохожих, заговоривших с ним на улице, и был за это осуждён.