Орловец получил 2 года и 2 месяца «строгого режима» за нецензурные оскорбления в адрес полицейского и ложный донос

Такой приговор вынесли жителю Болхова.

Вердикт вынес районный суд и, после апелляции защиты, ещё раз подтвердил областной суд.

Инцидент произошёл 30 января текущего года. Мужчина, выписавшись из больницы, приехал в Болхов, приобрёл алкоголь и отправился к знакомому. Потом возникла необходимость сходить за ещё одной бутылкой. В процессе похода в магазин орловец вышел на центр проезжей части местной дороги.

Полицейские заметили нарушителя, который явно находился в нетрезвом состоянии, и предложили ему проследовать с ними в отделение. Оказавшись в служебной машине, мужчина оскорбил полицейского нецензурными словами. После он сообщил в МВД недостоверную информацию о том, что подвергся избиению со стороны данного сотрудника. Однако она не подтвердилась.

Подсудимый признал свою вину в оскорблении, однако не согласился с обвинением в ложном доносительстве, но суд счёл предоставленные доказательства достаточными.

Об этом сообщает пресс-служба областного суда.