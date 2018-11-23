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Орел23.11.2018 Пятница 16:41
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  3. Орловец получил 2 года и 2 месяца «строгого режима» за нецензурные оскорбления в адрес полицейского и ложный донос

Орловец получил 2 года и 2 месяца «строгого режима» за нецензурные оскорбления в адрес полицейского и ложный донос

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23.11.2018

Такой приговор вынесли жителю Болхова.

Вердикт вынес районный суд и, после апелляции защиты, ещё раз подтвердил областной суд.

Инцидент произошёл 30 января текущего года. Мужчина, выписавшись из больницы, приехал в Болхов, приобрёл алкоголь и отправился к знакомому. Потом возникла необходимость сходить за ещё одной бутылкой. В процессе похода в магазин орловец вышел на центр проезжей части местной дороги.

Полицейские заметили нарушителя, который явно находился в нетрезвом состоянии, и предложили ему проследовать с ними в отделение. Оказавшись в служебной машине, мужчина оскорбил полицейского нецензурными словами. После он сообщил в МВД недостоверную информацию о том, что подвергся избиению со стороны данного сотрудника. Однако она не подтвердилась.

Подсудимый признал свою вину в оскорблении, однако не согласился с обвинением в ложном доносительстве, но суд счёл предоставленные доказательства достаточными.

Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьсудБолхов

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