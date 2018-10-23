Орловец победил на турнире по армейскому рукопашному бою в Москве

В Москве завершился «Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою среди граждан допризывного возраста, посвящённый памяти Героя Российской Федерации полковника Маргелова». В соревнованиях участвовали около двухсот спортсменов со всей России.

В одной из весовых и возрастных категорий победителем стал воспитанник орловской Федерации армейского рукопашного боя Андрей Толмачёв. Весной этого года Андрей завоевал титул чемпиона Москвы по этому же виду спорта.