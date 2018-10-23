Орловец победил на турнире по армейскому рукопашному бою в Москве
23.10.2018
В Москве завершился «Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою среди граждан допризывного возраста, посвящённый памяти Героя Российской Федерации полковника Маргелова». В соревнованиях участвовали около двухсот спортсменов со всей России.
В одной из весовых и возрастных категорий победителем стал воспитанник орловской Федерации армейского рукопашного боя Андрей Толмачёв. Весной этого года Андрей завоевал титул чемпиона Москвы по этому же виду спорта.
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