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Орловец победил на турнире по армейскому рукопашному бою в Москве

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23.10.2018

В Москве завершился «Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою среди граждан допризывного возраста, посвящённый памяти Героя Российской Федерации полковника Маргелова». В соревнованиях участвовали около двухсот спортсменов со всей России.

В одной из весовых и возрастных категорий победителем стал воспитанник орловской Федерации армейского рукопашного боя Андрей Толмачёв. Весной этого года Андрей завоевал титул чемпиона Москвы по этому же виду спорта.

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