Орловцы жалуются на мусор на Комсомольской улице
14.11.2018
Информация поступила в «Народный фронт». ОНФ призвал мэрию решить проблему.
Несанкционированные свалки образовались у гаражей рядом с домом № 252-Д, а также у здания школы № 34.
Всего на интерактивной карте несанкционированных свалок, которую составляет ОНФ по сигналам граждан, в нашей области было отмечено 209 точек. К настоящему моменту 101 свалка ликвидирована.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50560
Другие новости раздела
$ USD67.9975(+0.32)15.11
€ EUR76.7556(+0.68)15.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?