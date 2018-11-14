Орловцы жалуются на мусор на Комсомольской улице

Информация поступила в «Народный фронт». ОНФ призвал мэрию решить проблему.

Несанкционированные свалки образовались у гаражей рядом с домом № 252-Д, а также у здания школы № 34.

Всего на интерактивной карте несанкционированных свалок, которую составляет ОНФ по сигналам граждан, в нашей области было отмечено 209 точек. К настоящему моменту 101 свалка ликвидирована.