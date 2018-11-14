Орловцы вышли в финал конкурса «Доброволец России — 2018»

В десятку лучших проектов в номинации «Вдохновлённые искусством» вошло волонтёрское объединение «Альтаир» Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Орловцы представили на конкурс инклюзивный спектакль «Открытая дверь». Его поставили дети и подростки с ОВЗ, а также учащиеся старших классов и студенты высших учебных заведений. Они выступили как актёры, декораторы и костюмеры. Открытое интернет-голосование за лучший проект проходит на сайте конкурса и завершится завтра.