Орловцы выбрали главный праздник ноября
30.11.2018
Опрос на эту тему проводился на «Первом областном портале новостей». В нём приняли участие 340 человек.
Большинство (34%) проголосовали за вариант «День матери». Напомню, что этот международный праздник отмечался 25 ноября.
17% выбрали вариант «День народного единства». Этот «красный день календаря» приходится на 4 ноября.
16% отдали голоса за «юбилей Тургенева». Основные торжества в честь двухсотлетия классика прошли 9 ноября.
7% проголосовали за вариант «один из профессиональных праздников», 4% за «День согласия и примирения» (7 ноября), по 1% набрали Всероссийский день призывника и Международный день студентов.
Кроме того, 19% опрошенных выбрали ответ «Другой вариант».
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