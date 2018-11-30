Орловцы выбрали главный праздник ноября

Опрос на эту тему проводился на «Первом областном портале новостей». В нём приняли участие 340 человек.

Большинство (34%) проголосовали за вариант «День матери». Напомню, что этот международный праздник отмечался 25 ноября.

17% выбрали вариант «День народного единства». Этот «красный день календаря» приходится на 4 ноября.

16% отдали голоса за «юбилей Тургенева». Основные торжества в честь двухсотлетия классика прошли 9 ноября.

7% проголосовали за вариант «один из профессиональных праздников», 4% за «День согласия и примирения» (7 ноября), по 1% набрали Всероссийский день призывника и Международный день студентов.

Кроме того, 19% опрошенных выбрали ответ «Другой вариант».