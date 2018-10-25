Орловцы удачно выступили на Первенстве России по пулевой стрельбе
25.10.2018
Соревнования юниоров прошли в Ижевске. Об этом сообщает «Орёлспорт».
В общекомандном рейтинге Орловская область заняла четвёртое место. Наши участники «настреляли» 300 очков.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50098
Другие новости раздела
25.10.2018
Главный врач Орловской областной клинической больницы Вадим Мурадян ответит на вопросы орловцев в прямом эфире телеканала «Первый областной»
25.10.2018
Россельхознадзор проверил качество молочной продукции, которой кормят школьников в Орловской области
$ USD65.7476(+0.12)26.10
€ EUR74.9851(-0.1)26.10
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют