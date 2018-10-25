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Орловцы удачно выступили на Первенстве России по пулевой стрельбе

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25.10.2018

Соревнования юниоров прошли в Ижевске. Об этом сообщает «Орёлспорт».

В общекомандном рейтинге Орловская область заняла четвёртое место. Наши участники «настреляли» 300 очков.

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