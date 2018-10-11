Орловцы участвуют в шахматном турнире в Белоруссии
11.10.2018
Об этом сообщает сайт InfoOrel.ru.
Группу из трёх мальчиков и одной девочки привёз на международную спартакиаду в Могилёв тренер Андрей Лунёв. Уже в первый день они одержали несколько побед.
Известно, что в составе команды — юная шахматистка из Мценска Мария Деминова, ученица местной гимназии № 1. Семиклассница уже не раз участвовала в соревнованиях высокого уровня, в том числе в Кубке России.
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