Орловцы участвуют в шахматном турнире в Белоруссии

Об этом сообщает сайт InfoOrel.ru.

Группу из трёх мальчиков и одной девочки привёз на международную спартакиаду в Могилёв тренер Андрей Лунёв. Уже в первый день они одержали несколько побед.

Известно, что в составе команды — юная шахматистка из Мценска Мария Деминова, ученица местной гимназии № 1. Семиклассница уже не раз участвовала в соревнованиях высокого уровня, в том числе в Кубке России.