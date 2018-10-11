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Орловцы участвуют в шахматном турнире в Белоруссии

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11.10.2018

Об этом сообщает сайт InfoOrel.ru.

Группу из трёх мальчиков и одной девочки привёз на международную спартакиаду в Могилёв тренер Андрей Лунёв. Уже в первый день они одержали несколько побед.

Известно, что в составе команды — юная шахматистка из Мценска Мария Деминова, ученица местной гимназии № 1. Семиклассница уже не раз участвовала в соревнованиях высокого уровня, в том числе в Кубке России.

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