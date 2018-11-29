Орловцы стали реже жаловаться на культуру водителей общественного транспорта

Однако количество жалоб на несоблюдение графиков движения в вечернее время остаётся на прежнем уровне.

В основном, речь идёт о жалобах на водителей маршруток.

Такую информацию, как сообщают «Орловские новости», озвучил начальник управления городского хозяйства и транспорта Николай Ванифатов.

Между тем, мэр Орла Василий Новиков, комментируя эту тему, заметил, что снижение количества жалоб связано не с улучшением культуры водителей, а с тем, что граждане теряют веру в результативность таких обращений.