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Орел29.11.2018 Четверг 15:09
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Орловцы стали реже жаловаться на культуру водителей общественного транспорта

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29.11.2018

Однако количество жалоб на несоблюдение графиков движения в вечернее время остаётся на прежнем уровне.

В основном, речь идёт о жалобах на водителей маршруток.

Такую информацию, как сообщают «Орловские новости», озвучил начальник управления городского хозяйства и транспорта Николай Ванифатов.

Между тем, мэр Орла Василий Новиков, комментируя эту тему, заметил, что снижение количества жалоб связано не с улучшением культуры водителей, а с тем, что граждане теряют веру в результативность таких обращений.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьводителимаршрутки

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