Орловцы собирают зимние опята

О начале сезона зимних грибов сообщает «ИнфоОрёл.Ру».

Как указывается на сайте, зимние опята растут на деревьях и пнях прямо в окрестностях областного центра. Причём, в отличие от традиционных опят, эти грибы практически никогда не бывают червивыми.

«Экзотические» грибы собирают поздней осенью и весной.