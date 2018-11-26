Орловцы собирают зимние опята
26.11.2018
О начале сезона зимних грибов сообщает «ИнфоОрёл.Ру».
Как указывается на сайте, зимние опята растут на деревьях и пнях прямо в окрестностях областного центра. Причём, в отличие от традиционных опят, эти грибы практически никогда не бывают червивыми.
«Экзотические» грибы собирают поздней осенью и весной.
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