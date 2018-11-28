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Орел28.11.2018 Среда 16:56
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  3. Орловцы собирают средства для 12-тилетней девочки с сахарным диабетом 1 типа

Орловцы собирают средства для 12-тилетней девочки с сахарным диабетом 1 типа

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28.11.2018

Болезнь обнаружила себя, когда Вике Абрамцевой было 6 лет. За последние несколько лет, благодаря установленной исулиновой помпе, ребёнок избавился от головных болей и постоянной усталости. Однако сейчас родителям Вики необходимо приобрести расходные материалы к помпе стоимостью 213 тысяч 485 рублей.

Сделать такую покупку за бюджетные средства или собственные средства семьи не представляется возможным. Единственная надежда — благотворительность.

Сбор ведётся через авторитетную организацию «Русфонд».

Теги:ОрелОрёлОрловская областьблаготворительность

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