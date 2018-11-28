Орловцы собирают средства для 12-тилетней девочки с сахарным диабетом 1 типа
28.11.2018
Болезнь обнаружила себя, когда Вике Абрамцевой было 6 лет. За последние несколько лет, благодаря установленной исулиновой помпе, ребёнок избавился от головных болей и постоянной усталости. Однако сейчас родителям Вики необходимо приобрести расходные материалы к помпе стоимостью 213 тысяч 485 рублей.
Сделать такую покупку за бюджетные средства или собственные средства семьи не представляется возможным. Единственная надежда — благотворительность.
Сбор ведётся через авторитетную организацию «Русфонд».
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