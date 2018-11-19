Орловцы сняли на видео, как асфальт кладут в снег
19.11.2018
Очередная видозапись, подтверждающая нарушения ответственных организаций, появилась в группе «Орловчане Вконтакте».
Сомнительные дорожные работы велись в областном центре на Полесской улице.
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