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Орловцы разыграют Кубок области по бадминтону

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10.06.2019

Спортсмены получат награды в одиночном и парном разряде. Об этом пишет «Орёл Спорт».

Торжественное открытие соревнований запланировано на 22 июня. В этот же день пройдут предварительные игры. Полуфинальные и финальные состязания состоятся 23 июня.

Для участия обязательным является наличие допуска врача и договора страхования жизни и здоровья. Заявки подаются на сайте федерации badminton57.ru

Теги:ОрёлОрловская Областьбадминтон

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