Орловцы разыграют Кубок области по бадминтону
10.06.2019
Спортсмены получат награды в одиночном и парном разряде. Об этом пишет «Орёл Спорт».
Торжественное открытие соревнований запланировано на 22 июня. В этот же день пройдут предварительные игры. Полуфинальные и финальные состязания состоятся 23 июня.
Для участия обязательным является наличие допуска врача и договора страхования жизни и здоровья. Заявки подаются на сайте федерации badminton57.ru
Короткая ссылка obl1.ru/~/55162
Другие новости раздела
10.06.2019
8 сотрудников Управления МЧС по Орловской области привлекли к дисциплинарной ответственности
10.06.2019
Россельхознадзор выявил на территории, принадлежащей ОГУ имени Тургенева, массовые очаги карантинного сорняка
10.06.2019
Началась электронная продажа билетов на автобусы до села Льгов, где состоится праздник «Троицкие хороводы в Орловском полесье»
$ USD64.7919(-0.25)11.06
€ EUR73.2148(-0.05)11.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?