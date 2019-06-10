Орловцы разыграют Кубок области по бадминтону

Спортсмены получат награды в одиночном и парном разряде. Об этом пишет «Орёл Спорт».

Торжественное открытие соревнований запланировано на 22 июня. В этот же день пройдут предварительные игры. Полуфинальные и финальные состязания состоятся 23 июня.

Для участия обязательным является наличие допуска врача и договора страхования жизни и здоровья. Заявки подаются на сайте федерации badminton57.ru