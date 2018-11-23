Орловцы пытались похитить железнодорожные пути, чтобы сдать их на металлолом
23.11.2018
Однако попытка оказалась неудачной.
Двое 42-хлетних безработных жителей областного центра проникли на территорию Брянского парка станции Орёл и, с помощью мешков, вынесли наружу 118 килограммов металлических изделий. Изделия являлись списанными деталями верхнего строения пути.
В ходе этого процесса мужчин задержали сотрудники транспортной полиции и ведомственной охраны железнодорожного транспорта.
Как сообщает ЛО МВД России на станции Орёл, по данному факту следственным отделением было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Расследование завершено. Дело передано в суд.
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