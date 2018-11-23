Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел23.11.2018 Пятница 16:41
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловцы пытались похитить железнодорожные пути, чтобы сдать их на металлолом

Орловцы пытались похитить железнодорожные пути, чтобы сдать их на металлолом

Версия для печати

23.11.2018

Однако попытка оказалась неудачной.

Двое 42-хлетних безработных жителей областного центра проникли на территорию Брянского парка станции Орёл и, с помощью мешков, вынесли наружу 118 килограммов металлических изделий. Изделия являлись списанными деталями верхнего строения пути.

В ходе этого процесса мужчин задержали сотрудники транспортной полиции и ведомственной охраны железнодорожного транспорта.

Как сообщает ЛО МВД России на станции Орёл, по данному факту следственным отделением было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Расследование завершено. Дело передано в суд.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьМВДжелезная дорога

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50859

Добавил новость: 

Другие новости раздела

23.11.2018

«Семёрка» за 7000 рублей: сочетание «счастливых» цифр не принесло амчанке счастья

23.11.2018

Сотрудники мэрии Орла напомнили жителям частного сектора о противопожарной безопасности

23.11.2018

В текущем году в Орловской области собрано 20 миллиардов 400 миллионов рублей налогов и сборов

23.11.2018

Число инфицированных ВИЧ в Орловской области перевалило за три тысячи человек

23.11.2018

Орловец получил 2 года и 2 месяца «строгого режима» за нецензурные оскорбления в адрес полицейского и ложный донос

$ USD65.6664(+0.06)24.11
€ EUR74.9385(+0.13)24.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online