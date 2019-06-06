Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел06.06.2019 Четверг 13:18
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловцы приглашаются на Общероссийский Пушкинский день

Орловцы приглашаются на Общероссийский Пушкинский день

Версия для печати

06.06.2019

Мероприятия пройдут сегодня в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина.

В 12.00 в колонном зале библиотеки состоится литературный вернисаж «К Пушкину сквозь время и пространство», в рамках которого пройдет презентация уникальных изданий произведений поэта из фонда редкой книги. Гостям праздника представят прижизненные, факсимильные, миниатюрные издания, а также красочные издания в иллюстрациях палехских мастеров и книги, переведенные на иностранные языки.

Прозвучат вокальные произведения на стихи А. С. Пушкина в исполнении преподавателя Орловского музыкального колледжа Елизаветы Горенштейн. Стихотворения поэта прочтут студенты орловских вузов.

С 11.00 до 17.00 на площадке перед библиотекой состоится флешмоб «Читаем Пушкина сегодня», который откроет акция «Читаем Пушкина нон-стоп». Затем с 12.30 до 13.30 состоится литературный калейдоскоп «Лукоморье», в рамках которого будут организованы викторины, игры, конкурс рисунков по сказкам великого русского поэта.

С 13.00 до 14:00 в рамках лекции «Пушкинский обед» гостям праздника расскажут о кулинарных пристрастиях поэта и героев его произведений.

С 14.00 до 15.00 будет открыт «Свободный микрофон» − чтение романа в стихах «Евгений Онегин».

Завершит Пушкинский день музыкальная гостиная: послушать отрывки из музыкальных произведений на стихи Александра Сергеевича можно будет с 15.00 до 17.00.

На протяжении всего праздника в Бунинской библиотеке будет работать фотозона. (12+)

Теги:ОрёлОрловская Область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55084

Добавил новость: 

Другие новости раздела

06.06.2019

В Орловской области действует весенне-летний нерестовый запрет на ловлю рыбы

06.06.2019

Александр Муромский ответит на вопросы зрителей телеканала «Первый областной»

06.06.2019

Владельцам автобусов необходимо зарезервировать места под стоянку на территории проведения фольклорного праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье»

06.06.2019

Добраться на праздник "Троицкие хороводы" - просто

06.06.2019

Инвестиции в основной капитал в Орловской области подросли на 12,6%

$ USD65.234(+0.11)07.06
€ EUR73.2708(-0.1)07.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online