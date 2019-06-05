Орловцы приглашаются на Общероссийский Пушкинский день

Мероприятия пройдут 6 июня в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина.

В 12.00 в колонном зале библиотеки состоится литературный вернисаж «К Пушкину сквозь время и пространство», в рамках которого пройдет презентация уникальных изданий произведений поэта из фонда редкой книги. Гостям праздника представят прижизненные, факсимильные, миниатюрные издания, а также красочные издания в иллюстрациях палехских мастеров и книги, переведенные на иностранные языки.

Прозвучат вокальные произведения на стихи А. С. Пушкина в исполнении преподавателя Орловского музыкального колледжа Елизаветы Горенштейн. Стихотворения поэта прочтут студенты орловских вузов.

С 11.00 до 17.00 на площадке перед библиотекой состоится флешмоб «Читаем Пушкина сегодня», который откроет акция «Читаем Пушкина нон-стоп». Затем с 12.30 до 13.30 состоится литературный калейдоскоп «Лукоморье», в рамках которого будут организованы викторины, игры, конкурс рисунков по сказкам великого русского поэта.

С 13.00 до 14:00 в рамках лекции «Пушкинский обед» гостям праздника расскажут о кулинарных пристрастиях поэта и героев его произведений.

С 14.00 до 15.00 будет открыт «Свободный микрофон» − чтение романа в стихах «Евгений Онегин».

Завершит Пушкинский день музыкальная гостиная: послушать отрывки из музыкальных произведений на стихи Александра Сергеевича можно будет с 15.00 до 17.00.

На протяжении всего праздника в Бунинской библиотеке будет работать фотозона. (12+)