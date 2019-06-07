Орловцы приглашаются на фестиваль «Многонациональная Россия»

Ежегодное мероприятие состоится 12 июня на Поклонной горе в Москве. Фестиваль проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики» Федеральным агентством по делам национальностей.

На празднике развернет работу фестивальный городок с мастер-классами по народным промыслам и ремеслам. Гостей мероприятия ждут музыкальные флеш-мобы, национальные игры и забавы, конкурсы.

Кульминацией фестиваля станет большой концерт с участием известных национальных коллективов и исполнителей из разных уголков нашей страны.