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Орел07.06.2019 Пятница 16:33
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Орловцы приглашаются на фестиваль «Многонациональная Россия»

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07.06.2019

Ежегодное мероприятие состоится 12 июня на Поклонной горе в Москве. Фестиваль проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики» Федеральным агентством по делам национальностей.

На празднике развернет работу фестивальный городок с мастер-классами по народным промыслам и ремеслам. Гостей мероприятия ждут музыкальные флеш-мобы, национальные игры и забавы, конкурсы.

Кульминацией фестиваля станет большой концерт с участием известных национальных коллективов и исполнителей из разных уголков нашей страны.

Теги:ОрёлОрловская Область

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