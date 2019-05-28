Орловцы приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе лучших волонтерских инициатив «Доброволец России - 2019».

Конкурс стартовал 20 марта в целях развития и формирования культуры добровольчества (волонтерства) в нашей стране.

Он проводится в девятый раз и ежегодно собирает тысячи проектов из разных уголков России. Лучшие получают возможность реализации на федеральном уровне. Кроме того, победителям на развитие идеи в сфере волонтерства может быть выделено до 2 млн. рублей.

До 16 июня организован прием заявок на участие в Конкурсе на официальном сайте https://добровольцыроссии.рф.

К участию приглашаются жители Орла и области в возрасте от 8 лет или волонтерские объединения (в том числе, не имеющие статус юридического лица). Основное условие для конкурсантов − наличие собственного волонтерского проекта или инициативы.

Итоги конкурса будут подведены в конце года.