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Орловцы получили престижные стипендии международного общества оптики и фотоники

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29.05.2019

Студенты и молодые ученые Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева вошли в число 11 россиян, которым в 2019 году присуждены стипендии «SPIE Optics and Photonics Education Scholarship».

В их числе аспиранты Мария Филина (направление «Промышленная химия и биотехнология») и Ольга Стельмащук (направление «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии»), а также студентка кафедры приборостроения, метрологии и сертификации по направлению «Приборостроение» Юлия Локтионова.

Девушки ведут активную научно-исследовательскую и просветительскую работу в студенческом отделении международного общества оптики и фотоники Orel State University Chapter, которое действует на базе научно-технологического центра биомедицинской фотоники орловского госуниверситета уже более 2 лет.

Также была высоко отмечена деятельность аспиранта Геннадия Пьявченко, который продолжает в своих исследованиях сочетать поведенческую нейроморфологию и прикладную фармакологию с новыми тенденциями в биофотонике в НТЦ биомедицинской фотоники. За потенциальный вклад в область оптики и фотоники молодой ученый был награжден почетной именной стипендией одного из основателей международного общества оптики и фотоники Джона Киля. Отметим, Геннадий Пьявченко − пока единственный россиянин, получивший такую стипендию за 10 лет ее существования.

Теги:ОрёлОрловская областьОГУ

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