Орловцы похитили компьютер на глазах у хозяина

Преступление произошло в областном центре. 42-летний мужчина распивал спиртные напитки со знакомыми в своей квартире. На какое-то время он заснул, а, придя в себя, увидел, что его собутыльники выносят из помещения компьютер. Попытка помешать им не принесла результата.

Как сообщает Управление МВД, подозреваемых задержали «по горячим следам». Однако они уже успели обменять свою добычу на алкоголь. Похищенный компьютер изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», ведётся следствие.