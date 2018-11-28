Орловцы озвучили свои претензии к таксистам

Об итогах «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей при оказании услуг легковых такси рассказали в Управлении Роспотребнадзора.

Как выяснилось, чаще всего пассажиров такси беспокоит ненадлежащее состояние машин, а также грубое поведение водителей. Кроме того, орловцы жаловались на то, что после поездок им не выдают чеки об оплате. Ещё одной проблемой является длительное ожидание заказанной машины.

Всех позвонивших проконсультировали специалисты Роспотребнадзора.