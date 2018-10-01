Орловцы могут принять участие в мероприятиях Международной недели инвесторов

С 1 по 7 октября «Банк России» совместно с Московской Биржей проводит Международную неделю инвесторов.

В её рамках в России пройдут мероприятия, посвящённые основным принципам и инструментам инвестирования и возможностям фондового рынка.

Сегодня в рамках «недели инвесторов» Сотрудники Отделения Орёл ГУ Банка России по ЦФО выступили с презентацией «Грамотный инвестор на финансовом рынке» в Орловском филиале Финансового университета при Правительстве РФ.

5 октября аналогичное мероприятие пройдёт в ОГАУ им. Н.В.Парахина.