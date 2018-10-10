Орловцы могут оценить работу учреждений здравоохранения в рамках федерального проекта
10.10.2018
Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями» реализуется по инициативе президента.
Для участия в нём надо заполнить «бумажную» или электронную анкету.
«Бумажные» анкеты можно получить и заполнить в самих медициских учреждениях. Здесь же находятся специальные ящики, куда нужно положить заполненный бланк.
Электронные анкеты размещены на сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации (www.rosminzdrav.ru) и Департамента здравоохранения Орловской области (zdrav.orel.ru), а также на сайтах медицинских организаций. Для того, чтобы попасть на нужную страницу, необходимо нажать на баннер с названием проекта.
Результаты исследования будут подведены и опубликованы в конце года.
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