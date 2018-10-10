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Орел10.10.2018 Среда 17:51
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Орловцы могут оценить работу учреждений здравоохранения в рамках федерального проекта

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10.10.2018

Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями» реализуется по инициативе президента.

Для участия в нём надо заполнить «бумажную» или электронную анкету.

«Бумажные» анкеты можно получить и заполнить в самих медициских учреждениях. Здесь же находятся специальные ящики, куда нужно положить заполненный бланк.

Электронные анкеты размещены на сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации (www.rosminzdrav.ru) и Департамента здравоохранения Орловской области (zdrav.orel.ru), а также на сайтах медицинских организаций. Для того, чтобы попасть на нужную страницу, необходимо нажать на баннер с названием проекта.

Результаты исследования будут подведены и опубликованы в конце года.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49783

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