Орловцы могут оценить работу учреждений здравоохранения в рамках федерального проекта

Проект «Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями» реализуется по инициативе президента.

Для участия в нём надо заполнить «бумажную» или электронную анкету.

«Бумажные» анкеты можно получить и заполнить в самих медициских учреждениях. Здесь же находятся специальные ящики, куда нужно положить заполненный бланк.

Электронные анкеты размещены на сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации (www.rosminzdrav.ru) и Департамента здравоохранения Орловской области (zdrav.orel.ru), а также на сайтах медицинских организаций. Для того, чтобы попасть на нужную страницу, необходимо нажать на баннер с названием проекта.

Результаты исследования будут подведены и опубликованы в конце года.