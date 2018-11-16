Орловцы, которые не платили за электричество, лишились автомобилей

Транспортные средства двух жителей Ливен, задолжавших «Орловскому энергосбыту», арестовали приставы. Чтобы вернуть своё имущество, им придётся погасить долги.

Жительница города, задолжавшая 67 тысяч рублей, осталась без автомобиля Geely MK Cross. Как уточнили в пресс-службе «Орловского энергосбыта», она не хотела платить по счетам ни после наложения ограничений на поставки электроэнергии, ни после вступления в силу судебных решений, однако теперь начала погашать долг.

Ещё один должник, не доплативший энергетикам 14 тысяч рублей, не сможет пользоваться своим Nissan Maxima.

Если граждане не погасят долги и теперь, автомобили продадут с торгов, а вырученные средства используют, чтобы оплатить их задолженности.