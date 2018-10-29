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Орел29.10.2018 Понедельник 12:01
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  3. Орловцу передадут медаль «За отвагу», принадлежавшую его отцу и случайно найденную на Украине

Орловцу передадут медаль «За отвагу», принадлежавшую его отцу и случайно найденную на Украине

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29.10.2018

Знак отличия нашла жительница Киевской области в собственном огороде. После женщина сообщила об этом в общественную организацию «Союз „Народная Память“»

Так как у каждой медали есть собственный номер, удалось установить её хозяина. Им оказался Иван Шеметов, уроженец Ливенского района Орловской области, 1924-го года рождения, ныне покойный.

Награду отдадут его сыну на этой неделе.

Торжественная церемония состоится в администрации Ливенского района 31-го октября в 12 часов.

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